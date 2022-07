Sanivap déménage pour agrandir sa production

Leader dans le bio-nettoyage vapeur, Sanivap fait, partie intégrante du groupe Oxy’Pharm depuis 2019.



Les nouveaux locaux d’une capacité de 2 500m2, se situent désormais, en région lyonnaise à Lozanne dans une zone industrielle plus accessible depuis la gare et l’autoroute.



Un changement qui permet d’accueillir une production plus importante pour optimiser les chaînes de production. Il est à présent possible d’élaborer une seconde ligne de production, un point essentiel pour l’enseigne qui ne cesse de s’agrandir.



L’agrandissement des locaux a également permis de repenser et d’agrandir le service après-vente et les espaces de vie afin d’assurer le confort des salariés au sein d’un environnement de travail plus spacieux et lumineux.