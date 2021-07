SPARES, pour surveiller et prévenir l’antibiorésistance

Les chiffres clés de l’antibiorésistance en 2019



Au début de l’année 2020, 1 734 établissements de santé ont renseigné leurs consommations et 991 les résistances observées eu sein de leur structure. Les résultats révèlent une consommation globale d’antibiotiques de 285 doses définies journalières (DDJ) pour 1 000 journées d’hospitalisation (JH), des résultats en baisse par rapport à 2012 – où la consommation moyenne des antibiotiques était de 309 DDJ / 1 000 JH. L’enquête met également en lumière des disparités selon les spécialités : l’infectiologie arrive en tête avec 1 432 DDJ pour 1 000 JH, suivie par la réanimation (1 180), l’hématologie (896) et la chirurgie (499). Les antibiotiques utilisés sont en majorité l’amoxicilline et l’acide clavulanique (25 %), puis l’amoxicilline seule (13 %) et la ceftriaxone (6 %).



Concernant les résistances bactériennes, l’étude enregistre ainsi, pour 2019, 14,9 % de Staphylococcus aureus résistants à la méticilline (SARM), et une production de bêta-lactamase à spectre étendu (BLSE) de 8,5 % dans le groupe des entérobactéries. La densité d’incidence globale est donc de 0,17 pour 1 000 JH pour les SARM, et de 0,53 pour 1 000 JH pour les EBLSE. Ces chiffres montent respectivement à 0,73 et 3,10 dans les secteurs de réanimation.