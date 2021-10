Reportage : la blanchisserie des Pays de Rance

Créé à l’initiative des Centres Hospitaliers de Saint-Malo et de Dinan, de la fondation Saint-Jean-de-Dieu de Léhon et de l’EHPAD du Minihic-sur-Rance, le Groupement d’intérêt économique Blanchisserie des Pays de Rance (BPR) traite, depuis plus de 17 ans, le linge hospitalier d’établissements sanitaires et médico-sociaux de son territoire. Aujourd’hui composé de 19 membres et de quatre clients répartis entre les départements de l’Ille-et-Vilaine et des Côtes-d’Armor, l’établissement fonctionne de manière autonome, « mais il n’a pas vocation à générer des bénéfices », tient à rappeler Guillaume Baldinho, directeur opérationnel de la BPR. « Les tarifs sont déterminés chaque année sur la base d’un budget prévisionnel et les appels de fonds sont ajustés pour un bilan annuel à l’équilibre », ajoute le responsable, soucieux de « maintenir l’équilibre entre le coût et l’intérêt » pour ses adhérents. C’est ici toute la particularité de ces GIE qui se sont bâtis un peu partout en France, regroupant le traitement du linge de plusieurs établissements dans un seul et même lieu.



La BPR est ainsi installée à Taden, non loin de Dinan, dans les Côtes-d’Armor. Sur place, une cinquantaine de personnes veille chaque jour à la prise en charge du linge qui doit être transporté, lavé et conditionné avant d’être rendu aux établissements adhérents et aux clients. « Basée sur la mutualisation et l’industrialisation des process, qui permettent aux établissements de maîtriser leurs coûts, la BPR offre un large choix d’articles performants et un traitement du linge sûr et hygiénique », insiste Guillaume Baldinho. Organisée selon le principe de la marche en avant, la blanchisserie inter-hospitalière a ainsi adopté la méthode RABC, garantissant dès lors la qualité bactériologique des textiles traités. Et ce, pour le linge plat comme les draps et les serviettes, et le linge en forme à l’instar des vêtements qui lui sont confiés par de nombreux résidents et patients.