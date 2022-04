Renouvelée dans son label Relations fournisseurs et achats responsables, l’UGAP atteint le niveau «Exemplaire» sur le critère « Promotion de relations durables et équilibrées »

Le renouvellement du label RFAR est aussi une reconnaissance du travail réalisé par l’établissement dans sa stratégie d’achats responsables pour accompagner la transition écologique et guider les acteurs publics dans tous les territoires. En effet, l’étendue de l’offre donne aux acheteurs publics les possibilités de mettre en œuvre les lois AGEC, la loi Climat et Résilience, la Stratégie Nationale Bas-Carbone... « Autant de cadres législatifs, clés de voute, au défi écologique dans lequel l’achat public a un rôle crucial » précise Maud Gourc, responsable Achats responsables à l’UGAP.La stratégie « achats justes et responsables » de l’UGAP est solidement arrimée à la nouvelle stratégie RSE 2025 qui affiche une ambition très claire de l’établissement d’aller encore plus en avant en matière d’achats responsables.En 2021, 80% des marchés de l’UGAP comportent une disposition environnementale et 30% une disposition sociale. L’établissement s’inscrit pleinement dans les objectifs du Plan national des achats durables 2025 et compte bien renforcer ses actions par sa contribution au développement des filières économiques notamment celles de l’économie circulaire.