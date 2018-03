Rendez-vous à Rennes le 25 mars pour la Galop'Âge !

Envie de performance, envie d’activités de loisirs, envie de curiosité ? Venez passer un dimanche sympa aux Gayeulles tout en participant à l’entraide intergénérationnelle !



Au programme :

- Une course à pied de 10 km

- Une course à pied de 4 km

- Une marche tonique de 4 km

Tous trois sur chemins balisés.



Les inscriptions coûtent minimum 5€ (libre à chacun de donner plus) et les fonds récoltés seront intégralement reversés au mouvement Monalisa , engagé contre l’isolement des personnes âgées.



Un prix spécial sera décerné pour le premier binôme intergénérationnel à passer la ligne d’arrivée des courses à pied 10 et 4 km.

> binôme intergénérationnel : écart d’âge de 20 ans et plus entre les deux participants. Inscription en binôme obligatoire pour y prétendre.