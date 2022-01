Rencontre avec Olivier Clatz, directeur du programme Ségur Numérique

L’écosystème concentre donc aujourd’hui toutes les attentions. Ainsi, pour assurer l’engagement des éditeurs – véritable nerf de la guerre, puisque seules les solutions numériques référencées par l’Agence du Numérique en Santé (ANS) seront éligibles aux financements Ségur –, « nous avons co-construit avec eux le volet ‘équipement’, dit SONS pour Système Ouvert et non Sélectif, dont le financement repose sur un dispositif d’achat pour compte. Nous avons en outre essayé de les outiller au mieux, et continuons de les accompagner pour la mise en conformité de leurs logiciels avec le Dossier de Spécifications de Référencement (DSR), en communiquant en toute transparence sur les avancées des uns et des autres », note Olivier Clatz.



À cette mobilisation des offreurs de solutions doit répondre, en miroir, celle des établissements de santé, et plus particulièrement des directions des systèmes d’information (DSI), dont les équipes sont déjà très chargées. « Une impulsion forte doit être donnée par la direction de l’établissement, pour prioriser le Ségur et lui dédier un temps-projet. Le temps de mobilisation des équipes devrait être réduit : nous avons essayé de simplifier les procédures au mieux en amont. Mais le Ségur est par définition transformant. Il aura donc forcément un impact qu’il faudra accompagner », explique-t-il. Pour illustrer ses propos, le directeur du programme évoque notamment l’Identité Nationale de Santé (INS), l’un des projets socles de la feuille de route du numérique en santé, dont l’utilisation pour référencer les données de santé est obligatoire depuis le 1er janvier 2021 : « La mise en place de l’INS modifie la manière dont fonctionnent l’accueil et l’admission des patients, voire bouleverse la gestion des flux numériques. Cela doit être anticipé et intégré dans la conduite du changement ».