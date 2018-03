Rencontre : Le Pr Didier Pittet

Dans quel contexte l’OMS vous a-t-elle confié le lancement, en 2005, du programme mondial « Un soin propre est un soin plus sûr » ?

Pr Didier Pittet : Ce programme, qui représente le premier défi mondial en faveur de la sécurité du patient, a permis de concrétiser des années de recherche conduites aux Hôpitaux Universitaires de Genève. Tout démarre dans les années 90, avec le développement d’une solution hydro-alcoolique (SHA) pour la désinfection des mains. En octobre 2000, mon équipe et moi-même publions dans The Lancet les résultats d’une première expérience2 démontrant une amélioration durable de l’hygiène des mains suite à une campagne de promotion multimodale, comprenant l’usage approprié d’une solution hydro-alcoolique selon les 5 indications3 de l’hygiène des mains, l’enseignement de ces indications à l’ensemble du personnel soignant, la surveillance de l’observance des pratiques et le retour d’expérience, ainsi que la promotion d’une culture de sécurité au plan institutionnel. Le taux d’observance est alors passé de 48% en 1994 à 66% en 1997, et a coïncidé avec une réduction de moitié des infections nosocomiales et de la transmission des staphylocoques dorés résistants à la méticilline (SARM). La dynamique était lancée. Entre 2001 et 2003, de nombreux hôpitaux ont visité les HUG pour mieux comprendre la stratégie mise au point par le service PCI - ce qui nous a permis de valider sa reproductibilité au sein d’autres structures. Nous avons alors été approchés par l’OMS pour porter un programme mondial en ce sens.



Ce programme est lancé le 13 octobre 2005 au siège de l’OMS, à Genève.

En mai 2004, la 57ème Assemblée de l’OMS soutient la création d’une Alliance Mondiale pour la Sécurité des Patients, concrétisée en octobre de la même année et dont les travaux s’articulent notamment autour du programme « Défi mondial pour la sécurité des patients ». Le premier de ces défis, pour 2005-2006, porte sur la prévention des Infections Associées aux Soins (IAS), et l’une de ses actions essentielles consiste à promouvoir l’hygiène des mains pour les soins de santé à l’échelle mondiale. Une première consultation a eu lieu le 3 décembre 2004 à Genève puis, le 13 octobre 2005, le Programme « Un soin propre est un soin plus sûr » est officiellement lancé. Cette journée, particulièrement marquante, a associé les ministres de la santé de l’ensemble des pays représentés à l’OMS. Ils ont tous été invités à signer une Charte de Convention entre leur pays et l’OMS, où il leur était notamment demandé de réaffirmer l’existence des IAS – une omerta règne en effet dans certains pays, par exemple en Europe de l’Est ou en Asie –, de reconnaître la stratégie de lutte portée par l’OMS, elle-même basée sur le protocole mis au point par les HUG, et d’accepter d’échanger sur leur expérience nationale afin que cette stratégie puisse être adaptée aux conditions économiques, structurelles et culturelles de chaque pays.