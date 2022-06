Régis Moreau nommé Directeur Général du GHPSJ

« J’ai le plaisir d’annoncer la nomination de Régis MOREAU au poste de Directeur Géné- ral de notre Groupe Hospitalier. Après 8 ans en tant que Directeur Général du Groupe UNEOS, Etablissement Privé à But non Lucra- tif (ESPIC), il apportera sa solide expérience pour faire face aux enjeux actuels du Groupe », annonce, dans un communiqué, Jacques Gounon, Président de la Fondation Hôpital Saint-Joseph et du Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph.



Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Régis MOREAU travaillera en étroite collaboration avec Jacques Gounon, Président de la Fondation Hôpital Paris Saint-Joseph afin de répondre aux différents enjeux stratégiques et opérationnels de la structure. Il succède à Jean-Patrick Lajonchère qui a dirigé le Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph pendant 13 ans et a conduit la fusion avec l'Hôpital Marie-Lannelongue. « J’ai pleine confiance en Régis pour assurer l’avenir et l’excellence du Groupe dans un es- prit de continuité des actions que j’ai mises en place pendant 13 ans », indique l'intéressé.



Régis Moreau est depuis 8 ans, Directeur Général du Groupe Uneos, Institution Privée à But non Lucratif, à Metz. De formation scientifique, Régis Moreau a débuté sa carrière comme ingénieur dans l’industrie aéronautique en charge de la conception de nouvelles organisations. Depuis plus de 15 ans, il a rejoint le monde de la santé à travers différentes fonctions de direction (directeur d’établissements de santé, direction régionale pour un groupe privé, direction d’associations).



« Dès la fin de l’année 2022, je m'attellerai aux nombreux enjeux qui se présentent à moi : la restauration de l’équilibre financier du Groupe Hospitalier, la poursuite des actions d’amélioration de qualité de vie au travail, la mise en œuvre du projet médical et la poursuite de l'innovation tout en gardant l’humain au cœur de l’institution et de ses projets », prévient Régis Moreau.