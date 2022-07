Recherche médicale et intelligence artificielle : Appel à soumissions pour la 5ème édition du Soph.I.A Summit

Créé il y a cinq ans, le Soph.I.A Summit s’est rapidement imposé comme un rendez-vous incontournable de la recherche internationale en intelligence artificielle. Il a réuni l’année dernière 424 participants issus de 17 pays et a reçu plus d’une cinquantaine de candidatures dans le cadre de l’appel à soumissions.



Cette participation croissante s’accompagne de la présence de très nombreux intervenants de renommée mondiale lors de ses précédentes éditions, comme : Lucille SIOLLI (Directrice « AI et Digital Industry » à la Commission européenne), Francesca ROSSI (Responsable mondiale de l'Ethique de l'IA chez IBM et membre du personnel de recherche au T.J. Watson IBM Research Lab), Anna KRESHUK (Recherche postdoctorale au Centre interdisciplinaire de calcul scientifique, au sein de l'Université de Heidelberg), Matthias NESSNER (Professeur à l'université technique de Munich), Laurent DAUDET (Professeur de physique à l'université Paris Diderot et ancien membre de l'Institut universitaire de France, mais aussi directeur technique), Joshua GANS ( professeur de gestion stratégique à la Rotman School of Management de l'Université de Toronto), Barry O’SULLIVAN (Vice Chair of the European Commission High-Level Expert Group on AI), Michael BRONSTEIN (Imperial College London), Vince MADAI (Charity Hospital Berlin), Mike BRADY (Oxford University), Olivier CLATZ (Commissariat Général Investissement), Stegano ERMON (Stanford), Jean-Marie BONNIN (IMT Atlantique), Paola GOATIN (3IA Côte d’Azur, Inria), Pr. Dr. Christoph MEINEL (Hasso Plattner Institut), Stéphane CANU (Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Institut National des Sciences Appliquées), Elena DI BERNARDINO (3IA Côte d’Azur, Université Côte d’Azur), Leopold PARTS (Sanger Institute Cambridge), Carolina WAHLBY (Uppsala University, Suède), Philippe BEAUDOIN (Element AI).



Cette année encore, de nombreux grands experts sont attendus.