Radiopharmacie et conciliation médicamenteuse : deux nouvelles productions de l’Anap

Afin de faciliter l’évaluation de l’activité de radiopharmacie, en garantir la sécurité et l’organisation, l’Anap a élaboré un outil d’autodiagnostic avec la société française de radiopharmacie (SoFRa) et le syndicat national des radiopharmaciens (SNRPH).



Cet autodiagnostic se compose de deux volets consacrés aux questions stratégiques et aux processus. Chaque volet est décliné en plusieurs axes afin d’évaluer l’ensemble des points importants pour organiser au mieux l’activité, en sécuriser tous les aspects, tant pour les patients que pour les personnels, et favoriser l’élaboration de plan d’action.



L’Anap propose ensuite 11 fiches pratiques pour aborder plus en détails tous les volets de l’autodiagnostic. Chaque fiche est construite afin de donner des repères méthodologiques, des documents type, des outils adaptés et des retours d’expérience d’équipes professionnelles médicales, paramédicales et même administratives.