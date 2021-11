RDV du SNITEM avec la réanimation et l'anesthésie : quel avenir construire ensemble ?

Au cours de la première vague épidémique liée au Covid-19, jusqu’à 7000 personnes ont occupé des lits de réanimation créant un besoin rapide et exponentiel de certains dispositifs médicaux : ventilateurs, filtres de respirateurs, matériels de perfusions, appareils de monitoring... Dans ces conditions inédites, tous les acteurs se sont mobilisés, structures hospitalières comme entreprises avec, par exemple, la mise en place de règles d’achats simplifiées, côté hôpital, des augmentations de cadences de production, côté entreprise. Les entreprises ont été amené à avoir une réflexion sur les gammes de produits pour les rationaliser et ainsi être en capacité de répondre à de fortes commandes de certains dispositifs médicaux, sans pouvoir doubler ou tripler le nombre de sites de production.



Cette mobilisation inédite a permis de maintenir les activités hospitalières et les soins tout en démontrant la nécessité d’une nouvelle organisation des stocks et des livraisons, ou encore d’un besoin d’informations claires, fiables et précises, par exemple sur les délais de livraisons. Parmi les idées d’amélioration, l’apposition d’un QR code sur les dispositifs est à explorer. Ce code permettrait d’accéder à toutes les informations nécessaires pour une bonne utilisation du dispositif médical concerné (mode d’emploi, tutoriel, formations proposées...).



Autre piste à explorer: devant l’utilisation massive de certains équipements, les services hospitaliers sont en attente de dispositifs médicaux mobiles, comme par exemple les appareils de surveillance sans fil, qui ont facilité le déplacement des patients, leur suivi régulier et qui ont soulagé la charge des soignants. Pour aller encore plus loin en termes d’innovations et optimiser les investissements hospitaliers, pourquoi ne pas envisager de concevoir des services de soins flexibles, et de moduler le DM en fonction de l’usage.