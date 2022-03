Quels futurs enjeux pour la médecine de précision ?

Cheffe de service du Laboratoire de biochimie métabolique, vous vous intéressez de longue date aux innovations et plus particulièrement à l’essor du numérique en santé. Pourquoi ?

Pr Soumeya Bekri : Le Laboratoire de biochimie métabolique du CHU de Rouen a en charge le suivi et le diagnostic des maladies rares, et notamment des maladies héréditaires du métabolisme. Pour remplir au mieux mes missions, je me suis intéressée, depuis une dizaine d’années, aux usages numériques en médecine, et plus largement à l’apport des mathématiques et de l’informatique. J’ai également cherché à compléter mes équipes, en recrutant des personnes qui, outre leur formation médicale, ont une appétence particulière pour l’informatique. C’est justement le profil du Dr Abdellah Tebani, qui s’intéresse notamment à l’analyse de donnée, les big data ou encore l’IA. Une fois recruté, il est d’ailleurs parti parfaire sa formation en Suède, dans un institut spécialisé en médecine de précision.



En quoi consiste, plus concrètement, la médecine de précision ?

Celle-ci repose sur quatre piliers : la personnalisation, la prévention, la prédiction et la participation. Elle analyse les données issues d’un écosystème pour améliorer la prise en charge de la population. La médecine de précision n’est donc pas une médecine futuriste, mais désigne bel et bien la médecine d’aujourd’hui, complétée par l’apport de l’analyse de données et des technologies d’exploration avancées – à l’instar, par exemple, de celles utilisées dans les laboratoires de biologie ou les services d’imagerie. Ces technologies génèrent un important volume de données pour chaque patient. Nous avons besoin de nouvelles compétences pour pouvoir mieux les exploiter, de manière à en extraire les informations importantes et les appliquer au patient.



Quelle est ici la place de l’intelligence artificielle ?

On l’a vu, les avancées technologiques actuelles démultiplient les volumes de données disponibles. Pour les traiter, il nous faut des outils situés à la croisée du numérique et des mathématiques comme, justement, l’intelligence artificielle ou la modélisation informatique, qui doivent désormais faire partie intégrante des activités cliniques. Accompagner cette transition au cœur de la médecine de demain nécessite donc une évolution indispensable sur le plan des compétences et de la formation. Bien entendu, nous aurons toujours besoin des professionnels de santé actuels, mais il nous faut également inventer de nouveaux métiers, comme les bio-informaticiens qui seront à l’avenir présents au quotidien dans les services cliniques.



Vous avez créé le symposium P2M en 2019. Pourquoi cet événement ?

En 2014, j’avais été auditionnée par l’Assemblée nationale dans le cadre d’une commission chargée de réfléchir au développement de la médecine de précision en France. Des députés m’avaient alors interrogé sur la première action qu’il me semblait nécessaire de mener en ce sens. J’avais évoqué la formation et l’enseignement, qui représentent à mes yeux le principal vecteur de changement. Pourtant, force est de constater qu’aujourd’hui la grande majorité des professionnels de santé n’est pas prête pour cette révolution technologique. Il nous faut mieux préparer ce virage, penser son impact et accompagner le changement, qui sont autant d’éléments essentiels pour que chacun s’approprie ces nouvelles technologies. L’idée d’un symposium s’est donc tout naturellement imposée pour que les acteurs de santé puissent justement mieux faire face à ces évolutions.