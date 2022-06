Quatre ans après sa création, l’Alliance Hospitalière dresse le bilan

Alain Moinard, Directeur de la Cité des Fleurs et de Notre Dame du Lac- Diaconesses de Reuilly, et Jacques Leglise, directeur de l’hôpital Foch, reviennent sur ces 4 ans de projets et de collaborations : « A l’origine de cette alliance hospitalière, ce sont des valeurs communes qui nous ont poussé à nous rapprocher : solidarité, intérêt collectif et humanisme. Nous avons voulu créer un groupement efficace, dédié aux patients, tout en conservant l’indépendance de chacun, avec pour objectif de bâtir une meilleure organisation de l’offre de soins mais aussi de mutualiser nos ressources. La force de l’Alliance réside principalement dans ce modèle de partenariat unique, basé sur une convention sans exigences, ni obligations particulières. Après 4 ans, l’Alliance s’est vue rejointe par de nouveaux acteurs variés, confirmant la pertinence et la puissance de cette alliance inédite. »



La mise en commun de ressources et d’expertises



Des regroupements d’activité, initiés dès la création de l’Alliance, se sont encore renforcés durant les 4 dernières années : les Groupements de Coopération Sanitaire (GCS) de laboratoire (entre l’Hôpital Franco-Britannique, l’Hôpital Foch et la Cité des Fleurs) ainsi que le GCS PUI (entre l’Hôpital Foch, la Cité des Fleurs et l’EHPAD Solemnes) ont intégré (ou sont en cours) de nouveaux acteurs sur le territoire (EHPAD de Neuilly pour la PUI et la MGEN de Rueil pour le Labo).



Des expertises ont également été mises en commun (partage d’expertises telles que des réunions entre assistantes sociales de l’Alliance et autres partenaires – DAC, autres SSR ; partage de formations … ) afin de capitaliser sur le partage d’expérience.



Ces partages peuvent également donner lieu à des partages de temps entre plusieurs établissements de l’Alliance, facilitant ainsi la gestion sur certaines fonctions spécifiques (ex : déploiement de l’équipe opération d’hygiène de l’Hôpital Foch à l’Hôpital Gouïn, Cité des Fleurs, Notre Dame du Lac / partage de temps DPO – déléguée à la protection des données – entre l’Hôpital Foch et un des SSIAD …).



Le renforcement des coopérations médicales



Fort de leurs complémentarités, les membres de l’Alliance ont développé depuis sa création, de véritables filières de soins afin de créer des parcours coordonnés pour les patients de l’Ouest Parisien (en neurologie, urologie, gériatrie …) avec différents modèles de coopération possibles (partage de temps médical, rencontres de professionnels, échanges sur les pratiques, staffs communs).

Ce travail s’est poursuivi depuis 4 ans. Parmi d’autres, l’exemple du développement de la filière neurologiques afin de mieux intégrer l’HAD Santé Service dans la réflexion hospitalière dès le début. D’autres filières entre Foch et l’Hôpital Franco-Britannique sont en cours de développement en néphrologieet en orthopédie.