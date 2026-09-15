Quartier de la santé : un contrat partenariat inédit pour accélérer la recherche en santé

Cet accord renforce une coopération déjà existante entre Nantes Université, le CHU de Nantes et l’Inserm dans le cadre l’I-Site NExT et de l’établissement public expérimental Nantes Université (EPE Nantes Université). Le regroupement de ces acteurs de la recherche en santé au sein de l’EPE Nantes Université, créé au 1er janvier 2022, vise à faire émerger un établissement d’enseignement supérieur et de recherche de rang mondial. La signature de ce contrat partenarial est un démonstrateur majeur de la dynamique engagée et marque une étape clé dans le rapprochement des principaux acteurs de la recherche en santé à Nantes. Il entend également prolonger la Déclaration commune de Nantes, de décembre 2025, qui pose pour la 1ere fois des principes communs entre France Universités, les conférences des CHU et l’Inserm visant à dynamiser la recherche en santé. Le contrat de partenariat signé aujourd’hui constitue le 1er contrat de site destiné à décliner concrètement cette ambition.



Il se concrétise par :



• la simplification des conditions d’accès des chercheurs aux collections d’échantillons biologiques (biocollections) et aux données de santé, ainsi que des règles de partage de la propriété intellectuelle des résultats de recherche, pour l’ensemble des Unités mixtes de recherche (UMR) en santé du site nantais ; ces accords de principe entre les institutions doivent permettre aux chercheurs de faire l’économie de négociations souvent complexes avant de pouvoir mettre en œuvre un projet de recherche.



• la création d’un doctorat de recherche clinique translationnelle. La mise en place de ce doctorat vise à favoriser la valorisation des travaux de recherche clinique menés par les professionnels du site dans le cadre d’une thèse de science ;



• la mise en place d’un processus de protection du temps recherche des professionnels hospitalo-universitaires, par la formalisation et l’octroi de moyens dédiés - notamment la mise à disposition de remplacements médicaux ou paramédicaux permettant aux praticiens de se consacrer à la recherche tout en assurant la continuité de l'offre de soins ; ce dispositif doit voir le jour à l’occasion des prochaines nominations de personnels hospitalo-universitaires.



• le déploiement d’une stratégie de recrutement international pour les personnels hospitalo-universitaires, chercheurs et universitaires afin d’attirer des talents au sein du territoire nantais.



Par ailleurs, le CHU de Nantes est associé à la cotutelle de deux unités mixtes de recherche : l’institut du thorax (UMR-Inserm 1087) et le Centre de recherche en transplantation et immunologie translationnelle (CR2TI), à partir du 1er janvier 2028, sous réserve des évaluations et accords nécessaires. Réciproquement Nantes université devient cotutelle du centre d’investigation clinique. Cette mesure témoigne de la volonté de renforcer la mixité des structures de recherche, c'est-à-dire la participation conjointe des institutions à leur gouvernance, leur financement et leur développement scientifique.



« La signature de ce contrat de site n'aurait pas été possible sans la force collective que constitue aujourd'hui l'établissement public expérimental Nantes Université (EPE) et notre I-Site NExT. Ces coopérations, ici entre Nantes Université, l'Inserm et le CHU sont un catalyseur qui aboutit à des mesures concrètes pour conforter l'excellence de notre recherche en santé et faciliter le quotidien de nos chercheurs. », indique le Pr Carine Bernault, présidente de Nantes Université.



« Ce contrat ambitieux et innovant nous réunit, recherche, enseignement et soin, en un site unique qui nous donne une force et une efficacité collectives accrues en matière de recherche en santé, de soins et d’enseignement, au bénéfice d’un travail simplifié, fluidifié et renforcé pour nos chercheurs, et in fine au bénéfice des patients et de la médecine. », ajoute le Pr Didier Samuel, PDG de l’Inserm.