Lancement de la semaine de la sécurité des patients (SSP)

Chaque année, le ministère chargé de la santé organise la semaine nationale de la sécurité des patients en résonnance avec la journée mondiale de la sécurité des patients, portée par l’organisation mondiale de la santé (OMS) le 17 septembre. Celle-ci se base sur un principe fondamental de la médecine : « d’abord, ne pas nuire ». La journée mondiale de la sécurité des patients est l’occasion de sensibiliser les acteurs internationaux de la santé sur une thématique spécifique pour renforcer l’engagement de la population, d’œuvrer en faveur d’une solidarité mondiale et d’encourager les actions des États pour promouvoir la sécurité des patients. En 2026, la semaine nationale sur la sécurité des patients se tiendra du 14 au 18 septembre, sur le thème « La sécurité des soins pour les personnes atteintes de pathologies chroniques ».