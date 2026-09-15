Lancement de la semaine de la sécurité des patients (SSP)

Chaque année, le ministère chargé de la santé organise la semaine nationale de la sécurité des patients en résonnance avec la journée mondiale de la sécurité des patients, portée par l’organisation mondiale de la santé (OMS) le 17 septembre. Celle-ci se base sur un principe fondamental de la médecine : « d’abord, ne pas nuire ». La journée mondiale de la sécurité des patients est l’occasion de sensibiliser les acteurs internationaux de la santé sur une thématique spécifique pour renforcer l’engagement de la population, d’œuvrer en faveur d’une solidarité mondiale et d’encourager les actions des États pour promouvoir la sécurité des patients. En 2026, la semaine nationale sur la sécurité des patients se tiendra du 14 au 18 septembre, sur le thème « La sécurité des soins pour les personnes atteintes de pathologies chroniques ».
Programme de la Semaine de la Sécurité des Patients 2026
- pour la Direction générale de l’offre de soins DGOS
– Remise des prix du 3ème défi patient le 17 septembre
- pour la Haute autorité de santé HAS
– Les actions de la HAS sur la thématique de la SSP 2026
– Publication du rapport annuel 2025 sur les Évènements indésirables graves associés aux soins (EIGS)
- pour la Fédération des Organismes Régionaux et territoriaux pour l’Amélioration des Pratiques en santé FORAP
– les Structures Régionales d’Appui (SRA) à la qualité des soins et à la sécurité des patients se mobilisent aux côtés des établissements et des professionnels de santé pour préparer la Semaine de la Sécurité des Patients (SSP) 2026 : retrouvez les actualités ici
Ce thème est décliné de celui retenu en 2026 par l’OMS sur la sécurité des soins des personnes vivant avec une « maladie non transmissible (MNT) », avec un mot d’ordre : « Soins sûrs à vie ! ». Parce qu’elles mobilisent une coordination importante des professionnels de santé, les pathologies chroniques telles que les cancers, les maladies cardiovasculaires, le diabète, les maladies respiratoires chroniques ou encore les troubles psychiques nécessitent des prises en charge souvent complexes, au long cours.
Les personnes concernées sont exposées à des risques spécifiques tout au long de leur parcours de soins, notamment en raison :
• de la durée des traitements
• de la multiplicité des intervenants
• de la polymédication
• des transitions entre les différents lieux de prise en charge.
Garantir un accompagnement sûr, global et coordonné, intégrant les dimensions médicales, organisationnelles et humaines constitue ainsi un enjeu majeur et fait pleinement écho à la dynamique engagée par la feuille de route nationale « Améliorer la sécurité des patients et des résidents ». Ainsi, l’édition 2026 de la SSP sera notamment l’occasion de valoriser les actions réalisées et à poursuivre ainsi que les premiers résultats obtenus grâce aux efforts collectifs et de poursuivre la mobilisation de l’ensemble des acteurs autour d’une culture partagée de la sécurité.
Source : Ministère de la santé
Les personnes concernées sont exposées à des risques spécifiques tout au long de leur parcours de soins, notamment en raison :
• de la durée des traitements
• de la multiplicité des intervenants
• de la polymédication
• des transitions entre les différents lieux de prise en charge.
Garantir un accompagnement sûr, global et coordonné, intégrant les dimensions médicales, organisationnelles et humaines constitue ainsi un enjeu majeur et fait pleinement écho à la dynamique engagée par la feuille de route nationale « Améliorer la sécurité des patients et des résidents ». Ainsi, l’édition 2026 de la SSP sera notamment l’occasion de valoriser les actions réalisées et à poursuivre ainsi que les premiers résultats obtenus grâce aux efforts collectifs et de poursuivre la mobilisation de l’ensemble des acteurs autour d’une culture partagée de la sécurité.
Source : Ministère de la santé