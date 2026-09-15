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L’Hôpital Foch et l'IMM annonce la nomination de Félix Mamoudy au poste de Directeur de la transformation et de la prévention

Rédigé par Rédaction le Mardi 15 Septembre 2026 à 20:22 | Lu 91 fois

L’Hôpital Foch (Suresnes) et l’Institut Montsouris (Paris, 14ème), annoncent l’évolution de leur Comité de Direction avec l’arrivée de Félix Mamoudy au poste de Directeur de la transformation et de la prévention.