Quand l’hôpital devient le terrain de jeu des innovateurs

Alors que se dessine le visage de l’hôpital de demain, tourné vers le numérique et l’innovation, plusieurs établissements ont décidé d’accélérer son avènement. Ils sont aujourd’hui de plus en plus nombreux à repenser leurs liens avec les innovateurs et à accompagner leurs démarches, nouant des partenariats ambitieux, menant des essais cliniques et engageant, plus globalement, une réflexion transversale sur la place et les apports des nouvelles technologies. À l’hôpital Foch de Suresnes, par exemple, l’équipe dirigeante a souscrit plusieurs conventions avec des partenaires extérieurs, y compris des incubateurs de start-ups.



« Ces accords offrent un système gagnant-gagnant : le développeur de la technologie peut tester en conditions réelles, tandis que nous avons gratuitement accès à son outil pour un temps donné », détaille Thibault Dautremer, chef de projets e-santé. Ce dernier travaille ainsi déjà avec plusieurs sociétés et éditeurs pour développer des programmes et outils. Pour aller plus loin, l’Hôpital Foch a également créé, avec le RESAH, un Centre d’innovation des Dispositifs Médicaux. Opérationnelle depuis début 2021, cette structure offre un accompagnement en market access, recherche clinique et médico-économique. « L’objectif est de favoriser l’accès à l’innovation pour tous les acteurs, tout en participant à l’amélioration de la compréhension des industriels sur l’environnement réglementaire et commercial », poursuit Line Farah, responsable du Centre.