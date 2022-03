Publication de l’ouvrage "Regards face au Covid" : 51 témoignages de professionnels du CHU de Bordeaux pour laisser une trace dans l’histoire

Ensemble, portés par un même élan de solidarité et d’humanité, les acteurs de l’hôpital public livrent leurs regards, capturés par un photographe d’art, et narrés par une écrivaine, face à la pandémie de Covid de janvier 2020 à décembre 2021.



Pour témoigner et rendre hommage aux hospitaliers de France « Ils auraient dû être 15000 à figurer dans cet ouvrage, les 15000 hospitaliers du CHU de Bordeaux…Ces 51, de toutes origines professionnelles, représentent donc leurs 14949 collègues et au-delà d’eux ; ils sont l’image et la voix des hospitaliers de France », déclare Yann Bubien , Directeur général CHU de Bordeaux.



« …envie constante de reconnaître nos soignants médicaux comme non médicaux, et de les mettre en valeur » C’est un défi réussi, quel bel hommage auquel je me joins ! Souvent, nous disons ce mot pour conclure moi je souhaite l’utiliser pour vous dire ma reconnaissance, ma fierté et ma détermination à me tenir à vos côtés : Merci », affirme Olivier Véran, Ministre des Solidarités et de la Santé.



« En janvier 2020, le premier patient identifié sur le sol européen et français arrive au CHU de Bordeaux….événement fondateur d’un engagement et d’une rencontre avec l’Histoire », note Denis Malvy, professeur d’infectiologie, membre du conseil scientifique du gouvernement.



L’ouvrage est en vente à compter du 17 mars 2022, au prix de 25€. Pour chaque achat, 2 euros sont reversés au profit du mécénat du CHU de Bordeaux.



(*) Les Editions Hospitalières (LEH) publient Regards face au Covid, un ouvrage d’art qui marque l’histoire et porte la voix des hospitaliers de France pour l’ensemble des acteurs de l’écosystème santé, étudiants, usagers, grand public…