Prévention des risques professionnels : l’ANFH et la CNRACL signent une une convention pluriannuelle

Riches de leurs complémentarités et des actions déjà menées de concert au plus près des établissements, la CNRACL, au travers de son Fonds national de prévention (FNP), et l’ANFH concluent un partenariat autour de la prévention des risques professionnels des agents de la Fonction publique hospitalière.



D’une durée de trois ans, cette convention de partenariat vise d’une part à développer la coopération et les actions communes pour soutenir les établissements dans la structuration et la mise en œuvre de démarches de prévention au bénéfice de leurs agents, et d’autre part, à favoriser les échanges, les partages d’expériences et de données entre la CNRACL et l’ANFH autour des politiques et démarches de prévention mises en place au sein de la fonction publique hospitalière.



Ce partenariat se traduira notamment par le déploiement d’expérimentations et actions communes au plus près des acteurs des territoires et en lien avec les délégations de l’ANFH pour répondre au mieux aux besoins des établissements et des agents.



Par cette convention pluriannuelle ambitieuse, le FNP de la CNRACL et l’ANFH réaffirment leur engagement pour la promotion de la santé au travail et la prévention des risques professionnels des agents et employeurs de la fonction publique hospitalière.