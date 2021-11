Presto® continue d’innover pour les établissements de santé

Article publié dans l'édition de septembre 2021 d'Hospitalia à lire Article publié dans l'édition de septembre 2021 d'Hospitalia à lire ici

Cela fait en effet 100 ans que nous concevons et fabriquons des solutions de robinetterie pour les lieux recevant du public, où les attentes s’articulent surtout autour de la sécurité sanitaire et la maîtrise des consommations d’eau. Nous proposons pour cela plusieurs gammes, par exemple la technologie MasterMix® pour les lavabos et douches, qui assure une double sécurité pour l’usager : anti-brûlure et anti-prolifération bactérienne. Pour mieux adresser les besoins très particuliers des établissements de soins, nous avons également mis au point les solutions SANIFIRST® combinant haute technologie, ergonomie et design, afin d’offrir des réponses adaptées, sûres, pratiques, écologiques et économiques à tous types d’utilisateurs, soignants, patients, visiteurs et agents d’entretien.Nos systèmes de robinetteries électroniques permettent de contrôler la consommation d’eau sans nuire au confort des usagers. Finis les robinets ouverts inutilement et les surconsommations ! Le déclenchement automatique ne s’effectue que lorsque le capteur détecte une présence et la durée de l’écoulement est programmable, ce qui assure une optimisation des consommations, et donc des économies d’eau. Les robinets électroniques Presto® garantissent en outre la sécurité des utilisateurs, en limitant les risques de développement bactérien et la transmission des microbes. Ils sont en effet naturellement démontables et désinfectables, le déclenchement et l’arrêt de l’écoulement se font sans aucun contact manuel, et un rinçage automatique peut être programmé selon la fréquence voulue (de 1h à 72h).Ces solutions très novatrices intègrent une technologie française, le film adhésif COVERSAFE™ qui, grâce à des billes minérales, provoque une décontamination microbienne des surfaces et offre ainsi une protection continue et stable contre les virus, dont le SARS-CoV-2, mais aussi les bactéries, germes et moisissures. Ce procédé efficace contre les risques de transmissions manuportées a été testé et validé pendant quatre ans sans perte d’efficacité ! Surtout, il s’agit d’une technologie naturelle, qui ne présente aucun danger pour la peau. Elle est en outre très facile à entretenir : elle ne nécessite aucun produit spécifique, et son efficacité anti-microbienne est conservée après entretien. En résumé, ces barres d’appui et de relevage limitent non seulement les chutes, mais aussi les risques de contaminations croisées, et ce dans tous les environnements sanitaires et collectifs.Plus d’informations : https://presto.fr/