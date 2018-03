Premières téléconsultations de suivi post-greffe rénale entre le CHU de Reims et le CH de Troyes

Depuis le 12 mars, les patients du bassin aubois ayant bénéficié d’une greffe rénale, peuvent accéder à une consultation à distance avec un néphrologue du CHU de Reims - service du Professeur Philippe RIEU - sans avoir à parcourir des centaines de kilomètres. Le dispositif est appréciable pour les patients qui gagnent en confort et pour les médecins spécialistes qui peuvent optimiser leur temps médical, en toute sécurité.



Le GCS e-santé Champagne-Ardenne a été sollicité par le CHU de Reims pour mettre en place ce projet. Le développement de la télémédecine est, en effet, inscrit dans son projet d’établissement afin de répondre aux besoins liés à la démographie médicale du territoire et d’asseoir le rôle d’expertise et de recours du CHU de Reims. La solution de télémédecine retenue est le service Odys porté par Télésanté Lorraine.