Première mondiale : les équipes de la Clinique Victor Pauchet réalisent une Segmentectomie du poumon en ambulatoire par recours à la chirurgie robotique assistée

Cette intervention a été proposée à une patiente âgée d’une cinquantaine d’années affectée par un cancer du poumon afin de retirer un segment de lobe pulmonaire inférieur droit associé à un curage ganglionnaire.

La patiente est restée hospitalisée moins de 11 heures dans le service de chirurgie ambulatoire de la Clinique Victor Pauchet. Après être sortie le soir même de l’intervention chirurgicale, elle n’a consommé que 7 grammes de paracétamol en post opératoire. Le résultat carcinologique définitif est très satisfaisant avec des marges saines. La patiente se porte bien, et ne souffre d’aucune complication.



La chirurgie robotique constitue une formidable avancée technologique dans la prise en charge des patients.



Les avantages attendus de la robotique, dans ce type de chirurgie sont indéniables : opération moins invasive, récupération du patient plus rapide, risques et infections postopératoires diminués.Cette opération chirurgicale moins invasive, grâce à la robotique, facilite la capacité du patient à bénéficier de la démarche RAAC - Récupération Rapide Après Chirurgie, dont le Pr Berna a poussé à ses extrêmes limites.



(*Guidelines on enhanced recovery after pulmonary lobectomy. Anaesth Crit Care Pain Med. 2021 Feb;40 :100791. doi: 10.1016/j.accpm.2020.100791. Epub 2021 Jan 13. PMID: 33451912. Berna P, Quesnel C, Assouad J, Bagan P, Etienne H, Fourdrain A, Le Guen M, Leone M, Lorne E, Nguyen YN, Pages PB, Roz H, Garnier M.)