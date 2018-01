Pour ArjoHuntleigh, l'innovation est une vocation

Spécialement conçu pour les patients incapables de se déplacer sans assistance mais pouvant contribuer à leur mobilité, le verticalisateur Sara Flex peut être utilisé par un seul soignant. Une maniabilité rendue possible par le repose-jambe flexible en silicone, une exclusivité signée ArjoHuntleigh et qui s’adapte à toutes les morphologies : sa conception incurvée soutient les jambes et les genoux tout au long de la manœuvre pour une verticalisation ergonomique et confortable. Le lit Total Lift Bed est quant à lui destiné à la mobilisation et la verticalisation des patients hautement dépendants en phase aigüe. Intégrant des technologies brevetées, cette solution unique sur le marché ouvre la voie à de nouveaux protocoles de mobilisation précoce en réanimation, puisqu’il n’y a plus lieu de sortir le patient du lit pour démarrer sa rééducation.Ses programmes de balancement prédéfinis combinent en effet un mouvement fluide et silencieux à une musique apaisante accompagnée d’une stimulation tactile, afin de tranquilliser les patients les plus agités. Une couverture alourdie renforce l’expérience en créant un confort supplémentaire et une stimulation sensorielle. Placée sous le signe de la bientraitance, cette nouvelle approche thérapeutique peut se substituer à la contention physique ou chimique. Ce sont là trois exemples éloquents de l’engagement résolu de nos équipes en faveur de l’innovation. La séparation d’avec notre maison mère nous permettra de mieux mobiliser nos ressources en ce sens, qu’il s’agisse du transfert et de la mobilisation des patients, des soins d’hygiène, de la prévention et du traitement des escarres, de la prévention des thromboses veineuses profondes, du lavage et de la désinfection des dispositifs réutilisables, ou encore de l’accueil en chambre.Plus d'informations : https://www.arjo.com/