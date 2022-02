Pose de la première pierre du service d'aide médical à la procréation à la clinique Sainte Anne à Strasbourg

Il s'agit de la première autorisation d'un centre d'AMP privé dans le département du Bas-Rhin et il sera ouvert à d'autres partenaires, établissements de santé privés sous la forme d'un GCS, Groupement de Coopération Sanitaire.



Les autorisations d'activités clinico-biologiques concernent le prélèvement d'ovocytes, la fécondation in vitro, le transfert d'embryons en vue de leur implantation et la conservation des embryons en vue de projet parental.



La création d'un deuxième centre d'AMP strasbourgeois répond à la demande croissante de la population, à l'évolution du contexte législatif et permettra ainsi de réduire le délai d'attente pour les couples.

La prise en charge de 300 couples /an est envisagée, avec une montée progressive.



La clinique Sainte Anne travaillant déjà en partenariat étroit avec le CMCO, (détenteur du centre d'AMP réalisant plus de 71% des actes de Fécondation In Vitro (FIV) de la région Alsace), la gradation des prises en charge sera organisée.