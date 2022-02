Philips Speech Processing Solutions favorise la mobilité des agents

En effet, dès que la situation sanitaire a commencé à se compliquer, plusieurs de nos utilisateurs en milieu hospitalier nous ont contactés pour déployer les outils de mobilité intégrés à notre solution de dictée Philips Speechexec Enterprise, et faciliter ainsi la mise en place du télétravail. À l’instauration des confinements, nous avons travaillé en synergie avec les directions des services informatiques hospitaliers pour justement mettre en place ces solutions en un temps record. La mobilisation de nos équipes support était totale, nous nous sommes même réorganisés en interne pour relever ce défi en offrant une plus grande disponibilité et une meilleure réactivité. La majorité des solutions déployées dans ce contexte particulier se composait alors des supports de connexion en bureau à distance et de la mise en place des versions web de nos logiciels clients, qui devenaient ainsi disponibles pour les secrétaires depuis leur domicile.Notre solution Philips Speechexec Enterprise comporte plusieurs fonctionnalités pour travailler en mobilité, se connecter en bureau à distance et bénéficier de logiciels clients web adaptés au télétravail. Certains sont destinés aux dicteurs, d’autres aux secrétaires. Plus concrètement, ces outils se déclinent en applications de dictée sur smartphone et de supports de connexion pour les bureaux à distance ou virtualisés des logiciels clients Windows RDS, Citrix et Vmware. À noter, nous offrons également des versions web pour les logiciels Speechexec Dictate et Speechexec Transcribe. Toutes ces modalités ont permis aux établissements qui nous ont sollicités de continuer à fonctionner pleinement, quand la demande de soins était capitale au regard de la situation sanitaire. Les solutions mises en place l’année dernière sont d’ailleurs toujours utilisées au sein de ces structures et le seront encore à l’avenir, puisqu’elles renforcent le travail en mobilité.Toutes nos solutions « avant Covid » intégraient déjà des fonctionnalités de mobilité qui rendaient le télétravail possible. Ce que nous avons tenté d’optimiser, ou plutôt de réduire, pendant cette période, ce sont essentiellement les délais de mise en place et la simplicité d’accès à nos solutions. Nous avons également offert des essais gratuits pouvant aller jusqu’à 90 jours, le temps que certains établissements traversent la crise, et que d’autres découvrent de nouveaux usages et de nouvelles méthodes de travail qui, aujourd’hui encore, restent d’actualité. Nous avons enfin accéléré nos développements autour de la reconnaissance vocale pour donner plus d’autonomie aux médecins dans la production de leurs écrits, et soulager ainsi les secrétariats dans la saisie des comptes-rendus.Article publié dans l'édition de décembre 2021 d'Hospitalia à lire