Pénurie des manipulateurs radio en France : l’AFFPE lance une campagne de sensibilisation et d’alerte

A l’origine de cette situation il y a prioritairement la méconnaissance de ce métier souvent occulté par le métier d’infirmiers (plus représenté), une politique salariale peu attirante et une difficulté d’orientation, en partie dû au fonctionnement de ParcourSup. Parallèlement, la radiologie doit faire face à une forte augmentation de la demande d’examen d’imagerie favorisée par le vieillissement de la population et la montée des maladies chroniques, mais aussi par le développement de la radiologie interventionnelle. Cette situation génère un véritable manque au sein des établissements de santé et des freins supplémentaires d’accès aux soins et aux examens pour les patients.



L’AFPPE, représentative des MERM, ainsi que tout l’écosystème de l’imagerie médicale française, lance une campagne de communication auprès du grand public, des jeunes en particulier, de leurs parents, ainsi que des organismes et tutelles assurant l’orientation des étudiants et des lycéens. Cette campagne « la semaine du manipulateur » se déroulera du 1er au 7 novembre en amont de la journée internationale de l’imagerie le 8 novembre 2021.



La cible est donc large et doit couvrir un champ au-delà du secteur sanitaire pour faire découvrir cette profession qui comprend, dans son périmètre d’activités, le soin, le care, la technologie, l’image, l’anatomie, les pathologies, les systèmes d’information, la radioprotection. Le MERM peut intervenir en imagerie conventionnelle, en imagerie interventionnelle, en radiothérapie, en médecine nucléaire, en échographie, en électrophysiologie.



De courtes vidéos, qui présentent la profession ainsi que les différentes spécialités dans lesquelles les MERM sont appelés à intervenir, ont été réalisées et seront diffusées sur les canaux de communication numérique et classique.

