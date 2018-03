Paris Healthcare Week 2018 : le village ASPEC, un espace pratique dédié au bloc opératoire

MARDI 29 MAI 2018

MERCREDI 30 MAI 2018

JEUDI 31 MAI 2018

10h00 : Gestion de projet et démarche BIM lors de la conception et la construction de zones à environnement maîtrisé (conférence)10h30 : Équipements spécifiques dans les zones à environnement maîtrisé (conférence)11h00 : Visualisation et transfert des contaminants (atelier)11h45 : Habillage et entrée en zone à environnement maîtrisé (atelier)14h15 : Présentation du matériel pour les contrôles environnementaux (atelier)15h00 : Comptages particulaires (atelier)16h00 : La Centrale de Traitement d’Air (conférence)16h30 : Les épurateurs d’air (conférence)10h00 : La maîtrise des performances énergétiques (conférence)10h30 : Les contrôles particulaires et aérauliques (conférence)11h00 : Pose de sols (atelier)11h45 : Visualisation et transfert des contaminants (atelier)14h15 : Nettoyage et désinfection (atelier)15h00 : Contrôles microbiologiques - air et surfaces (atelier)16h00 : Le bloc opératoire modulaire (conférence)16h30 : Les contrôles microbiologiques - air et surfaces (conférence)10h00 : Les opérations de maintenance (conférence)10h30 : Monitoring (conférence)11h00 : Comptages particulaires (atelier)11h45 : Changement des filtres (atelier)14h15 : Contrôles microbiologiques - air et surfaces (atelier)15h00 : Visualisation et transfert des contaminants (atelier)16h00 : Présentation de la norme NFS 90-351 – contenu et évolutions (conférence)16h30 : Risque aspergillaire lors des opérations de travaux (conférence)