Paredes remporte le méga-appel d’offres national lancé par l’Union des Hôpitaux pour les Achats (UniHA)

En phase avec le plan stratégique annoncé en début d’année, ce succès vient couronner les quatre axes prioritaires retenus par PAREDES : une approche de multi-spécialiste sur les marchés porteurs, l’excellence du service, l’innovation et l’engagement des collaborateurs.



« Pour le gain de cet appel d’offres, l’engagement et l’expertise des équipes ont été déterminants », précise Frank Le Flem, Directeur Commercial Santé & Collectivités de PAREDES et porteur du projet auprès de l’UniHA.



L’expertise historique de PAREDES dans le domaine de la ouate, associée à son approche de multi- spécialiste innovante dans le domaine de l’hygiène professionnelle ainsi qu’à la nouvelle segmentation de son portefeuille d’activités ont été décisives dans le choix de l’UniHA.



Tout comme les choix audacieux du Groupe PAREDES en termes de respect de l’environnement via l’usage de ouates recyclées , aux dimensions inédites (18,1 cm de laize) et 100% ECOLABEL , le plus haut niveau d’exigence en Europe. La nouvelle collection de distributeurs Paredis Style est par ailleurs la seule du marché à proposer des rouleaux essuie-mains 100% recyclables grâce à des embouts brevetés en carton et non plus en plastique.