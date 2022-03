PandaLab Pro facilite les échanges médicaux

Cette solution a été pensée pour répondre à une problématique fréquemment rencontrée par les professionnels de santé dans leur pratique quotidienne : comment échanger facilement et en toute sécurité avec ses confrères ? Elle vise justement à simplifier et sécuriser ce dialogue, en offrant plusieurs fonctionnalités. Intégrant une messagerie instantanée, pour des échanges informels, PandaLab Pro permet également des transmissions plus structurées en relation, par exemple, avec la coordination des parcours de soin. La solution offre par ailleurs la possibilité d’organiser des visio-conférences, d’effectuer une e-prescription, de consulter une base de données médicamenteuses et d’articles scientifiques, d’observer des clichés d’imagerie...L’objectif principal est ici de réduire les passages aux urgences des patients suivis en oncologie, en permettant aux professionnels de santé d’être rapidement alertés de la survenue de symptômes potentiellement inquiétants, tout en créant ou optimisant la relation ville-hôpital. Nous avons, pour cela, créé patient.pandalab.fr, un espace distinct réservé aux patients, à travers lequel leurs réponses à des questionnaires sont directement remontées aux soignants par un système d’alertes intelligentes. Les soignants bénéficient ainsi d’un seul et même outil pour échanger entre eux et assurer un télésuivi efficace.Article publié dans l'édition de février 2022 d'Hospitalia à lire ici.