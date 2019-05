PHW 2019 : Ascom étend sa plateforme santé et présente ses innovations au service du « lit connecté »

Ascom Myco 3, fait partie de la plate-forme de santé Ascom et fonctionne avec des logiciels, des applications et des dispositifs intégrés pour optimiser la gestion des flux. Appareil Android™ certifié Google™, Ascom Myco 3 symbolise pour Ascom un engagement stratégique : l'ambition de rapprocher les smartphones professionnels des usages grands publics pour en faciliter l'adoption.







Spécifiquement conçu pour les environnements exigeants, le smartphone est endurci et résistant à la poussière, à l'eau et aux désinfectants (IP67). Il contient également une batterie remplaçable à chaud qui peut être retirée sans éteindre le téléphone.







Ascom Myco 3 est équipé d'un écran 5" full HD, pour un interfaçage et une gestion optimale des messages, des alertes et des données visuelles. La qualité du son est également exceptionnelle, grâce à l'audio large bande et à la fonction d'annulation du bruit et de l'écho, des fonctionnalités nécessaires dans un environnement de travail très bruyant.







Ascom Myco 3 permet une collaboration fluide et sécurisée en mettant en relation les soignants avec leurs collègues, leurs patients et leurs résidents. Les soignants peuvent voir quels sont les collègues disponibles, partager des informations, appeler et envoyer des SMS. Les soignants peuvent facilement accéder aux informations sur le lieu d'intervention et les gérer, comme les constantes vitales dans le DPI. Ils peuvent également localiser des patients ou des résidents, et suivre des équipements.







Toujours côté produit, Ascom a également présenté l'évolution de la plateforme appel infirmières AscomTelligence®, qui intègre la remontée des données et des alarmes issues des dispositifs médicaux (moniteur, pousse-seringue, ...).