Outils numériques : après la technologie, quid des usages ?

Le Dispositif d’Appui à la Coordination de Franche-Comté



Né le 1er octobre 2020 de la fusion de sept structures d’appui à la coordination locales, le Dispositif d’Appui à la Coordination de Franche-Comté accompagne au quotidien les parcours complexes de plusieurs centaines de patients. « Les parcours suivis se divisent principalement en trois profils de pathologies : oncologie, maladies neurodégénératives, et patients âgés poly-pathologiques avec perte d’indépendance et/ou d’autonomie. Mais nous accompagnons également d’autres patients, comme des personnes souffrant de maladies mentales ou des grossesses complexes », détaille Jean-François Roch, directeur médical et e-santé du DAC-FC. Mobilisant les ressources du territoire au service d’un parcours donné, le DAC-FC facilite ainsi la coordination interprofessionnelle quelle que soit la pathologie adressée. « Cette approche nous permet d’avoir une vision globale du parcours d’un patient, et de mobiliser ainsi plus facilement les personnes compétentes », indique le médecin. En 2021, le dispositif avait accompagné plus de 4 000 parcours, dont deux tiers pour des personnes de plus de 60 ans.



Pour mener à bien cette mission, la centaine d’agents du DAC-FC, dont ses 65 coordonnateurs, utilisent plusieurs outils numériques, justement destinés à faciliter les échanges avec les différentes structures du territoire. Intégralement financé par l’ARS, le DAC-FC s’est également doté de trois référents e-santé pour les quatre départements qu’il couvre. « Ces profils sont essentiels pour l’articulation des projets e-santé au sein de notre structure, et qui mobilisent à la fois le management intermédiaire, le directeur médical et e-santé et la direction générale », constate Jean-François Roch. Pour aller plus loin, la structure dispose également de deux agents chargés d’analyser la complétion et la complétude des dossiers traités à travers les outils numériques. « Évaluer la qualité et la quantité des informations retranscrites dans le dossier informatisé est essentiel pour valider les paramétrages et disposer de retours sur les usages », indique le médecin, une fois de plus persuadé que de telles actions « favorisent l’adaptation et l’appropriation du numérique en santé ».