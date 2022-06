Omnidoc, une solution pour sécuriser et valoriser la téléexpertise

Chaque jour, les services hospitaliers reçoivent des dizaines de demandes d'avis médical spécialisé, par mail, téléphone, fax ou courrier. Particulièrement chronophage, cette activité est le plus souvent réalisée avec des outils peu efficaces, non sécurisés et non rémunérateurs. En centralisant les actes de téléexpertise sur une plateforme adaptée, certifiée hébergeur de données de santé, Omnidoc offre la possibilité de travailler dans de bonnes conditions tout en valorisant le temps dédié à l’expertise médicale. Depuis le 1avril, les professionnels de santé peuvent également réaliser des téléexpertises rémunérées.Nous sommes en effet présents dans 50 centres hospitaliers, dont cinq CHU, et équipons près de 10 000 médecins. Au CHU de Rennes, par exemple, Omnidoc est utilisé par une dizaine de services et plus de 80 % des médecins généralistes d’Ille-et-Vilaine. Et les retours sont excellents, du côté des requérants comme des requis. Les premiers ont plus facilement accès à des avis spécialisés, tandis que les seconds disposent d’une plateforme adaptée à leur organisation, permettant de centraliser les avis et de valoriser leur expertise.Article publié dans l'édition de mai 2022 d'Hospitalia à lire ici.