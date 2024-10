OCA, le convoyage aérien made in France

Nous répondons à toutes les problématiques liées au transport, au transfert et à la manutention de charges, qui sont des enjeux récurrents dans plusieurs secteurs d’activités. C’est notamment le cas des blanchisseries industrielles, où les convoyeurs aériens facilitent diverses actions : le chargement et le déchargement ; le stockage et le déplacement du linge en vrac (dans des sacs ou des slings) vers les postes de lavage ; l’acheminement du linge séché vers les zones de pliage et de filmage, et éventuellement vers les camions de livraison à quai. En limitant les opérations de manutention humaine mais aussi les contacts avec les textiles, ces solutions permettent donc d’assurer une hygiène et une propreté optimales du linge à chaque étape du circuit, tout en contribuant à la prévention des troubles musculo-squelettiques (TMS) chez les opérateurs.L’offre OCA à destination des blanchisseries hospitalières s’articule autour de deux systèmes phares. « Astron », un convoyeur aérien gravitaire pour le transport des sacs et des slings, qui permet l’accumulation de charges unitaires pouvant aller jusqu’à 80 kg par chariot, et « Polaris », pour sa part dédié au convoyage aérien des vêtements sur cintres, capable de traiter de 700 à 4 000 pièces par heure. Adaptables à tous types de bâtiments, ils sont silencieux, ergonomiques et nécessitent peu d’entretien. À savoir également, OCA dispose d’une entité sœur, Technimanut, qui propose un système complémentaire de tri automatisé au porteur.Nous offrons la souplesse d’une PME pour proposer des solutions sur mesure et aisément évolutives. Nous proposons en outre une maintenance complète, sur nos propres convoyeurs comme sur ceux des constructeurs tiers, et disposons à cet égard d’un catalogue complet de pièces détachées pour apporter des adaptations à tous les types de systèmes. L’installation et la maintenance des autres équipements de la blanchisserie – tunnels de finition, séchoirs, presses, engageuses-plieuses – peuvent pour leur part être déléguées à une autre société sœur, Conseil Service Blanchisserie (CSB), pour une prestation parfaitement maîtrisée. Autre atout, et non des moindres : OCA intègre un bureau R&D particulièrement actif en matière d’innovations. Par exemple, nous développons un système de vidéo-contrôle intelligent des vêtements propres, qui permettra de décharger les opérateurs de cette tâche fastidieuse tout en renforçant la qualité du service rendu par la blanchisserie. Ce sont autant d’éléments différenciants pour lesquels nos clients nous témoignent régulièrement leur satisfaction, nous reconnaissant comme de véritables partenaires de confiance.