Numérisation des processus au CH de Lisieux : les apports de Copilote à la pharmacie et au magasin général

Copilote entre dans sa phase de modernisation



À l’origine dédiée au pilotage des armoires de stockage, la solution Copilote n’a cessé d’évoluer pour proposer de nouvelles fonctionnalités répondant aux exigences réglementaires, mais également aux besoins fonctionnels des pharmacies et magasins hospitaliers. Les explications de Samir Daoud, responsable R&D pour Copilote au sein de Maincare.



Quels sont les développements en cours au sein de votre R&D ?

Samir Daoud : En termes d’actualité brûlante pour 2022, je peux évidemment citer de l’évolutif réglementaire en lien avec la gestion des dispositifs médicaux implantables dans le cadre de la norme IUD (Identification Unique des Dispositifs médicaux). Nous travaillons également sur la traçabilité des livraisons dans les services, ou encore à l’intégration de Copilote à la suite économique de Maincare - IdéoGELF et le référentiel achat partagé. Concernant les attentes fonctionnelles de nos clients, nous nous intéressons par exemple à la gestion des emprunts entre établissements et au suivi des ruptures de produits chez les fournisseurs. Je peux enfin évoquer la dématérialisation : des ordonnances des patients se présentant au guichet de rétrocession d’une part, mais aussi des bons de livraison des commandes fournisseurs à la réception de celles-ci.



Plus globalement, comment envisagez-vous l’avenir de Copilote ?

Nous menons actuellement un véritable projet de modernisation de notre solution, visant à développer un socle unique et standardisé, mais toujours modulaire et adaptable. Celui-ci aura notamment vocation à faciliter nos déploiements au sein de nos établissements clients, et ainsi augmenter nos possibilités de répondre, dans des délais contraints, à des exigences réglementaires en perpétuelle évolution. L’autre but affiché est l’amélioration de son intégration au sein des différentes solutions développées par Maincare. Pour nous, tout l’enjeu sera donc de développer cette version, de continuer à capitaliser sur la confiance et l’image que nous avons acquises en couvrant un large spectre fonctionnel à la croisée des chemins entre la logistique, la pharmacie et le réglementaire hospitalier… C’est-à-dire, industrialiser sans renier notre modularité et notre capacité à nous adapter aux besoins des différentes organisations dans les établissements.