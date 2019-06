Numérisation accélérée des données de santé sur la Côte d'Azur

Il manquait à la filière Santé et à ses entreprises innovantes, très présentes sur la Côte d’Azur, un hébergeur local de données apte à recevoir et protéger les données de santé de tous types d’acteurs de la filière.

C’est chose faite.

TAS Group poursuit ses investissement et sa stratégie en matière de protection de l’information en général et de filière santé en particulier : la société vient d’obtenir la certification HDS (Hébergeur de Données de Santé) selon les nouvelles procédures qui ont remplacé et rendu caduque l’ancien agrément ministériel.

Les professionnels de santé et les acteurs de la filière sont sensibles au niveau d’assistance qu’ils peuvent obtenir d’un hébergeur de proximité pour mettre au point leurs nouvelles méthodes de travail et faciliter l’accès aux données de santé.

La présence à Sophia Antipolis, principale Technopole d’Europe, d’une infrastructure d’accueil sécurisée pour les données et d’une équipe pour en assurer la disponibilité 24/24h 7/7j va accélérer la numérisation des données.

Par ailleurs, ce type d’infrastructure contribue à l’attractivité du territoire Azuréen pour séduire les investisseurs et les entrepreneurs de la filière.

Cette certification couvre à la fois l’hébergement des données et l’infogérance de ces données, ce qui permet d’avoir un interlocuteur unique pour assurer la continuité de l’accès aux données, 24/24h 7/7j.

Sont couverts par le champ de la certification :

- Le bâtiment physique qui héberge les données

- L’infrastructure matérielle qui héberge les données

- La plateforme qui permet d’exploiter les données

- Le Système de Management de la Sécurité de l’Information et plus précisément les procédures qui permettent d’infogérer les données



A propos de TAS Group à Sophia Antipolis

TAS Group est une Fintech Européenne.



Sa filiale française est basée à Sophia Antipolis près de Nice. Elle propose à tous types d’entreprises ses services d’Hébergement et de Cloud Computing à partir de ses Datacenters de Sophia Antipolis, Milan et d’autres points de présence en Europe.



TAS Group est présent en Europe et en Amérique. Le groupe est mondialement reconnu pour ses solutions sécurisées dans le monde bancaire : TAS Group est éditeur de logiciels pour les réseaux de paiement et la monétique, notamment en mode Cloud, et s’appuie dans ce domaine sur l’expertise de sa filiale française.