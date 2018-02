la mise en place de nouveaux métiers

la prise en compte de nouvelles compétences

et/ou l’évolution de certaines fonctions

Quels sont les bénéfices concrets de l’évolution des compétences et/ou fonctions mise en place pour les usagers ? Quels éléments d’évaluation permettent d’en attester ?

En quoi peut-on considérer qu’il s’agit d’une évolution des compétences et/ou fonctions par rapport à l’organisation ou à la situation antérieure ?

Quels ont été les parties prenantes concernées par cette mise en place ? Et comment ont-t-elles été mobilisées ?

Pour sa 8ème édition, l’Université d’été de la performance en santé pose ses valises au Palais des Congrès de Bordeaux, les vendredi 7 et samedi 8 septembre 2018.Les soumissions doivent s’inscrire dans la thématique générale de l’évènement, à savoir : « Nouvelles missions, nouvelles compétences : quelles évolutions pour demain ? »Si vous êtes professionnel(le) de santé (intervenant dans le secteur sanitaire ou le médico-social, salarié ou libéral, médecin ou soignant), acteurs de la promotion, de l'éducation à la santé, de la santé communautaire, aidant de personnes malades, représentant(e) d'usager ou usager, institutionnel(le), étudiant(e), une collectivité locale...;Si vous avez su intégrer à votre organisation :Nous vous invitons à répondre à cet appel et à proposer votre retour d’expérience avant le 5 mars 2018.Les communications devront s’attacher à fournir des éléments de réponse précis aux questions suivantes :Pour mettre toutes les chances de votre côté, consultez l'appel à communications et répondez en ligne