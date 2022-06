Nourriture-santé : des bénéfices uniques pour améliorer le bien-être des résidents d’EHPAD ?

Le miel de Manuka est en effet un nutricament traditionnel, utilisé par les Maoris depuis plus de 800 ans. Depuis, ses bénéfices sur la santé ont été vérifiés et validés par la médecine moderne. Ce miel unique au monde permet, plus particulièrement, de renforcer les défenses immunitaires, tout en étant également pertinent pour les problèmes digestifs, respiratoires, cutanés et buccaux – autant de problématiques fréquentes chez les résidents d’EHPAD. Son action est due au Méthylglyoxal (MG), une molécule naturelle que l’on ne trouve pas dans les autres miels. Sans Méthylglyoxal, le miel de Manuka serait donc un simple miel de table. Les scientifiques qui s’y intéressent, et ils sont nombreux, savent désormais que son efficacité est en lien étroit avec sa concentration en MG. Celle-ci doit nécessairement être indiquée sur l’étiquette du flacon, elle démarre à 100 mg/kg et peut aller jusqu’à 800 mg/kg. Je préconise pour ma part un indice de 400 mg/kg pour une utilisation en préventif (une demi-cuillère/jour) ou en curatif (3 demi-cuillères/jour). Naturellement, en cas de pépin de santé important, il conviendrait de privilégier la concentration la plus élevée.Plusieurs études cliniques ont été menées autour du miel de Manuka. Ainsi l’Institut Gustave Roussy de Paris, l’un des meilleurs centres de lutte contre le cancer dans le monde, a testé avec succès des pansements au miel de Manuka sur les plaies réfractaires. D’autres équipes ont validé son efficacité cutanée sur les escarres et les brûlures. L’action antibactérienne du Méthylglyoxal a elle aussi fait l’objet d’études cliniques, avec des résultats très encourageants sur les staphylocoques et sur Heliobacter pylori, qui infecte la muqueuse gastrique. Aux États-Unis, ses effets ont également été étudiés sur des cellules cancéreuses de l’épiderme, du colon et de la poitrine. Les chercheurs ont alors noté que ses pouvoirs antioxydants permettraient d’inhiber d’environ 33 % la croissance des cellules tumorales. Mais au-delà de ces usages très spécifiques, le miel de Manuka est une solution très efficace pour lutter contre les maux de l’hiver, d’autant qu’il ne présente aucun effet secondaire connu. Par ailleurs, en plus d’être bon pour la santé, il l’est tout autant sur le plan gustatif : onctueux et subtil, il permet de retrouver le vrai goût du miel d’abeilles et peut même être consommé par des personnes souffrant de diabète. Pour toutes ces raisons, le miel de Manuka fait aujourd’hui l’objet d’un véritable engouement. Mais tous les produits commercialisés en France ne se valent pas. L’UFC Que Choisir s’y est penché en novembre 2021, et a établi que le seul miel de Manuka pur et authentique aujourd’hui disponible sur le marché français est le nôtre, « Watson & Son ».