Montpellier : les professionnels du CHU au cœur du déploiement de l'IA

Le premier, « Je pratique », consiste à tester les outils d'IA en avant-première et à partager directement son avis. Le deuxième, « Je participe », invite à apporter son expertise métier au sein d'ateliers et de groupes de travail, afin d'offrir un espace pour adopter une posture réflexive sur les transformations en cours. Enfin, « Je partage » consiste à faire le lien avec son service et ses équipes, en les tenant informés des actualités.



“Le kit de sortie constituera un outil au service des professionnels et des patients. Il facilitera le travail des secrétariats médicaux en regroupant et en contrôlant automatiquement les informations issues des différents outils de l’hôpital. Pour les patients, il garantira une information fiable, sécurisée et complète. Les comptes rendus seront disponibles plus rapidement et transmis automatiquement aux médecins de ville, renforçant ainsi la continuité des soins.”, indique Nicolas Chauveau, Designer organisationnel.



"Pour moi cette communauté est indispensable pour que le projet Alliance Santé IA réponde à son objectif : améliorer le quotidien des professionnels. Elle permet de faire émerger les bonnes idées, de coconstruire des outils IA qui répondent aux besoins du terrain, de tester et diffuser ce qui marche. Et au-delà de l’IA, créer des liens et des espaces d’échanges et de discussion au sein du CHU autour de projets enthousiasmants !", note Camille Conan, Directrice Adjointe des Ressources Humaines.



“Les retours des utilisateurs et les échanges au sein de la communauté nous permettent de faire évoluer les outils au plus près des besoins métiers. C'est la garantie d'une IA utile, adoptée et adaptée à la réalité hospitalière.”, souligne Blandine Suarez, Chargée de support utilisateur des outils d’Alliance Santé IA.



"Pour moi, faire partie de la communauté IA & Métiers Hospitaliers d’Alliance Santé IA, c’est avant tout créer un lien entre les innovations en matière d’IA et la réalité du terrain. Cette communauté permet de s’informer sur les avancées de l’IA au sein de l’établissement, de les diffuser auprès de nos collègues et d’échanger sur nos retours d’expérience. C’est également un espace essentiel pour faire remonter des cas d’usage concrets, directement issus du quotidien, afin que l’IA contribue à réduire nos tâches répétitives et les irritants opérationnels.", ajoute Nicolas Le Moine, Contrôleur gestion informatique décisionnelle.