Mobilité : Ergotron accompagne le virage numérique

Pourriez-vous, pour commencer, nous présenter Ergotron ?

Vincent Creste : Créé il y a 40 ans par un ergonome américain, Ergotron s’est dès le départ attaché à renforcer l’ergonomie des postes de travail pour limiter les risques de troubles musculo-squelettiques. Une approche qui a rapidement suscité l’intérêt du monde médical, alors en plein processus d’informatisation de la production de soins dans des environnements professionnels non prévus à cet effet. Nos chariots informatiques assis-debout permettent en effet d’améliorer le confort des utilisateurs, tout en leur offrant la possibilité d’exercer en mobilité pour, par exemple, enregistrer des données au lit du patient – ce qui limite considérablement les risques d’erreurs et le stress associé. Partant de ce fil rouge qu’est le bien-être au travail, nous proposons désormais toute une gamme de chariots ergonomiques, qui accompagnent aujourd’hui le déploiement de l’informatique hospitalière et renforcent l’adhésion de tous.



Vos solutions sont en mesure de couvrir l’ensemble des flux patients. Pourriez-vous nous en parler ?

Compatibles avec l’ensemble des solutions du marché, ordinateurs, tablettes et écrans, les chariots Ergotron peuvent être accessoirisés, par exemple avec des douchettes scanner pour valider l’administration médicamenteuse, des imprimantes codes-barres pour identifier les tubes de prélèvements biologiques, un support caméra pour solliciter une télé-expertise, etc., répondant ainsi à différents cas d’usage. Parfaitement polyvalents, ils contribuent dès lors à la mutualisation des outils métier pour rationaliser la gestion du parc informatique. Ils peuvent également intégrer des systèmes d’alimentation autonomes, certifiés selon les normes électriques médicales pour une utilisation 100 % sécurisée. C’est là un réel enjeu au sein des établissements de santé : plus ils déploient des outils utilisables en mobilité, plus ils s’exposent à des risques, court-circuit, électrocution, voire incendie. Ils doivent donc privilégier des technologies fiables, robustes, éprouvées et sûres à l’instar, justement, de celles mises au point par Ergotron.