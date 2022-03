MedTech : l’intelligence contractuelle comme moteur d’innovation

Le principe d’intelligence contractuelle induit une gestion numérique avancée des contrats qui relie les droits et obligations de tout type d’accords aux processus métiers essentiels. Il garantit ainsi que chacun est conforme aux politiques de l’entreprise et que ses engagements soient respectés, que les nouvelles conditions déclenchent dynamiquement les actions appropriées, que les éléments clés soient disponibles en temps réel, et que chaque information rende le système de plus en plus intelligent et rapide dans son exécution.



Pour la MedTech, ces modèles sont synonymes d’une évolution vers des contrats plus pérennes, des conditions tarifaires dynamiques configurables dans le temps, ainsi que des relations partenaires complexes mieux gérées. Si les organismes de santé ont pour habitude d’acheter directement des équipements médicaux, la tendance de la location et du modèle As-a-Service se développe. En parallèle, les changements réglementaires favorisent les soins basés sur la valeur et renforcent le lien entre l’approvisionnement, l’achat et les résultats. Ceux-ci obligent les entreprises de la MedTech à s’adapter avec un niveau supplémentaire de complexité au niveau de la gestion des contrats. Elles doivent en effet respecter les fondamentaux réglementaires et commerciaux existants et s’adapter aux exigences changeantes, rendant in fine les contrats plus difficiles à gérer et à suivre que jamais.



Dans ce contexte, les méthodes manuelles de gestion de contrat ne sont plus adaptées. Les entreprises risquent en effet de fixer des conditions moins optimales voire de fragiliser leur rentabilité, faute de l’exécution contrôlée de certains accords. Pire encore, elles peuvent ne même pas connaître la qualité de leurs contrats puisque leur visibilité sur les données et les termes du document n’est pas optimisée et complexifie alors les prévisions sur le long terme !



La pression de l’accumulation de ces défis se fait ressentir dans un environnement actuel de forte compétition et de marges de plus en plus serrées. Les entreprises MedTech ne doivent donc pas se contenter de les relever, mais de les devancer.