Maincare met l’intelligence artificielle au service des DIM

Cette solution est installée depuis 2017 et permet aux équipes du Département d’Information Médicale (DIM) de faire le lien entre les données relatives aux mouvements et aux actes de soins, et ceux issus de la filière administrative. Les agents chargés du codage PMSI peuvent donc, directement depuis CORA PMSI, consulter le dossier médical informatisé du patient via un appel contextuel.Les agents connectés sur CORA PMSI ont désormais la possibilité d’appeler directement le logiciel IA de Sancare, lui-même alimenté par les données textuelles du dossier patient dont il effectue une analyse. Le module Sancare émet ensuite des propositions de codage justifiées par les informations médicales analysées, que les agents peuvent accepter ou non. C’est l’un des avantages de la solution : les champs ne sont pas préremplis d’office, il s’agit uniquement de suggestions. Nous gardons ainsi la main sur tout le processus.Cette technologie facilite grandement le travail des agents. L’intelligence artificielle, le machine learning, par la mise en évidence des informations impactantes pour le codage, est d’une grande aide à toutes les étapes de gestion des dossiers : gain de temps pour trouver les informations utiles, et surtout meilleure exhaustivité au moment de la saisie. Depuis qu’ils sont utilisés de manière combinée, CORA PMSI et l’outil Sancare nous ont ainsi permis de revaloriser significativement nos dossiers.Article publié dans l'édition de mai 2022 d'Hospitalia à lire ici.