Ma santé 2022 : la mesure des « 400 médecins » se met en place en Île-de-France

L’instruction N°DGOS/DIR/2019/27 du 6 février 2019 prévoit la création de 62 postes en Île-de-France. Le dispositif se compose de deux volets distincts et complémentaires :· Le premier volet consiste à créer des postes à temps partagé entre un établissement de santé public ou privé et une structure de soins ambulatoire. Les jeunes médecins seront accueillis sur des postes mixtes combinant un exercice hospitalier et un exercice ambulatoire durant deux années consécutives et continues. 27 postes pourront être financés en Île-de-France.· Le second volet vise à soutenir la création de postes de médecins généralistes salariés dans les territoires qui en ont le plus besoin. L’ARS participera aux frais d’équipement liés au recrutement et garantira l’équilibre économique du poste en octroyant une garantie financière à l’employeur pendant les deux premières années (le temps que le médecin constitue sa patientèle). Au moins 35 postes pourront être financés en Île-de-France.La structure ambulatoire d’accueil (premier volet) et l’employeur (second volet) devront se situer dans des zones sous-denses :- Zones d’Intervention Prioritaire- Zones d’Action Complémentaire- Quartiers Prioritaires de la politique de la VilleCes zones correspondent auLes candidatures devront être déposées au plus tard le 19 avril 2019.Le jury de sélection se tiendra le 21 mai 2019.Les prises de poste s’effectueront le 1er novembre 2019 (pour les postes financés au titre du premier volet).