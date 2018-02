MEDXPERIENCE, le 1er sommet international de la santé du futur se tiendra les 15 et 16 mars 2018 à Paris

MEDXPERIENCE INITIALEMENT PREVU LES 15 ET 16 MARS 2018 A PARIS EST REPORTE



Le Comité d’Organisation de MedXperience prend la décision de reporter le premier sommet francilien de dimension internationale consacré à la Médecine du Futur, initialement prévu les 15 et 16 mars 2018.



Malgré un programme particulièrement riche et la présence de nombreux intervenants français et internationaux, des raisons d’agenda nécessitent le report pour assurer les conditions de succès de cet événement.



Le contenu de cette manifestation et la participation de nombreux leaders mondiaux, les rencontres planifiées entre les industriels et les investisseurs soulignent l’attractivité de la Région et l’intérêt que la communauté scientifique et industrielle lui porte.



Tout sera mis en œuvre pour maintenir la qualité et la densité du programme à une date qui sera décidée prochainement pour assurer le rayonnement de la Région et son ancrage européen et international.



Par avance, merci d’indiquer à vos lecteurs le report de l’événement et notez que nous reviendrons vers vous très vite avec les nouvelles dates.



Continuez à nous suivre sur le site internet et les réseaux sociaux de MedXperience.