Loi Egalim : un groupement d’achat alimentaire pour la Nouvelle-Aquitaine

Pourriez-vous nous présenter le GARA ?

Hervé Garrigue : Le GARA est rattaché au GCS achats NA, basé à Bordeaux depuis 2020, et propose son offre de marchés alimentaires aux adhérents de ce GCC. Son objectif principal est de permettre aux établissements sanitaires et médico-sociaux de Nouvelle-Aquitaine d’acheter ensemble, aux mêmes conditions tarifaires. Le groupement a ainsi pour vocation de centraliser, de sécuriser juridiquement et de professionnaliser l’achat alimentaire, pour que les cuisiniers puissent concentrer toutes leurs forces vives sur la production et l’amélioration continue de leur offre. À savoir toutefois, les établissements ne peuvent pas adhérer pour quelques lots seulement : ils confient au GARA 80 à 100 % de leur budget alimentaire. Ce marché, qui représentait dès la première année 22 millions d’euros pour une soixantaine d’adhérents, pèse désormais 60 millions d’euros. Un poids financier qui en fait le plus gros marché alimentaire de la région, permettant au GARA de toujours mieux négocier les tarifs tout en favorisant l’achat de produits durables et de qualité.



Cette démarche a-t-elle pris en compte les objectifs de la loi Egalim ?

Bien entendu. Dès 2019, il a été indiqué que les marchés alimentaires devaient introduire la recherche de produits durables Egalim. Pour le marché 2020-2021, nous avons donc intégré ces données dans nos cahiers des charges et poursuivi notre implication sur le sujet. On peut même dire que le GARA est le premier marché qui, sur un tel volume, met à disposition des produits durables en quantité et qualité conformes. Ainsi, afin de répondre aux attendus de la loi Egalim, nous avons introduit de nombreux produits placés sous Signe d’Identification de Qualité et d’Origine (SIQO). Pourtant, durant la première année, nous avons constaté que les commandes n’étaient pas si nombreuses sur ces produits. En cause : un écart-prix trop important, qui engendrait des hausses de 20 à 25 %, et des produits peu adaptés à la restauration collective. Nous avons, par exemple, reçu des terrines conditionnées en barquettes porcelaine ou des saucisses non découpées. De plus, bon nombre de denrées n’étaient pas issues de notre région mais d’au-delà, parfois même d’autres pays européens. Partant de ce constat, nous avons œuvré pour développer des circuits de proximité et favoriser les achats en région.



Comment cela s’est-il traduit ?

Alors que le marché 2020-2021 nous a permis d’apprécier l’incidence financière d’une offre Egalim, sa suite déployée en mai 2021 a intégré un nouveau signe de qualité, intitulé « équivalence jugée par l’acheteur » et qui considère comme durables tous les produits dont la matière première et le lieu de transformation se trouvent en Nouvelle-Aquitaine. Les critères de localisation sont donc ici bornés juridiquement, ce qui offre la possibilité de prendre en compte la proximité de production pour réduire l’impact carbone des livraisons, tout en apportant une réponse alternative aux SIQO parfois perçus comme trop onéreux. Nous espérons d’ailleurs que cette démarche, et plus largement la localisation de la production alimentaire, soient prises en compte par la loi dans les années futures.