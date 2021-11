Les rencontres HospitaliaTV aux 25èmes Journées de l'AFIB : Abilanx

Spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de matériel médical, et plus particulièrement en métrologie légale, la société Abilanx propose depuis plus de 20 ans son expertise associée à une offre de prestations et de services, aux établissements sanitaires et médico-sociaux.Rencontre avec Stuart Bolton, gérant d’Abilanx, qui nous en dit plus sur sa société et ses actualités, et notamment sur la planche de transfert et de pesée MOLENE 999, une de ses dernières innovations.Plus d’informations : https://www.abilanx.com