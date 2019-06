Spécialiste des solutions "Wifi as a service" pour les établissements de santé, Wixalia propose des services connectés de dernière génération, performants et évolutifs, pour favoriser le virage numérique des structures sanitaires et médico-sociale. La société a notamment mis à profit la Paris Healthcare Week 2019 pour présenter son offre d'objets connectés, tout en dévoilant un guide visant à accélérer la révolution digitale dans les EHPAD.Plus d'informations : https://wixalia.com