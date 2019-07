Les rencontres HospitaliaTV à la PHW 2019 : DEDALUS

Éditeur logiciel et intégrateur de solutions de santé, membre du Groupe Dedalus depuis 2016, la société Medasys est devenue Dedalus France, en mars dernier.À l'occasion de la PHW 2019, Frédéric Vaillant, Directeur Général de Dedalus France, nous présentait l’approche de son Groupe en réponse aux enjeux du système de soins. Une stratégie nommée D4, qui tourne autour de la rétrocompatibilité et l’interopérabilité des systèmes, mais aussi la volonté d’accompagner les établissements de santé dans la convergence progressive vers un SI intégré et modulaire.Plus d'informations : https://www.dedalus-france.fr/