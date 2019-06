Les rencontres HospitaliaTV à la PHW 2019 : SECTRA

Avec 1 800 installations le monde, le suédois Sectra est l'un des principaux fournisseurs informatiques pour l'imagerie médicale. Outre son PACS, classé numéro 1 en terme de satisfaction clients (Best in Klas), la société propose également des outils VNA, des systèmes de partage d'images particulièrement pertinents dans le contexte actuel des groupements hospitaliers de territoire, ainsi que des solutions transversales pour la pathologie. À l'occasion de la Paris Healthcare Week 2019, Sectra dévoile notamment sa solution de numérisation des plateaux d'anatomopathologie et de virtualisation des lames, d'ores-et-déjà éprouvée dans de nombreux pays européens.Plus d'informations : https://sectra.com