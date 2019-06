Devenu la référence mondiale de solutions innovantes et durables pour la maîtrise de l'eau dans les collectivités, Presto est également leader dans la conception et la fabrication de robinetteries et accessoires pour les sanitaires des établissements de santé. À l'occasion de la Paris Healthcare Week, la société décrypte les principaux enjeux de la norme NF Milieu Médical et nous dévoile sa nouvelle gamme de robinetterie pour lavabos en milieu de soins.Plus d'informations : http://www.presto.fr