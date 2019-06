Les rencontres HospitaliaTV à la PHW 2019 : NOUVEAL

Nouveal e-santé est une start-up lyonnaise qui développe des solutions digitales autour du parcours patient, en vue d'améliorer la qualité et l'efficience des prises en charge. Déjà utilisées par un peu plus de 70 établissements, elles accompagnent les patients lors de leurs hospitalisations ou pour le suivi de diverses pathologies.Présente pour la 4ème année consécutive sur la partie HIT de la PHW, Nouveal e-santé nous a dévoilé son actualité, ainsi que les fonctionnalités de sa solution-phare e-fitback, dédiée à la préadmission, la préhospitalisation et au suivi post-hospitalisation.Plus d'informations : https://nouveal.com/fr/